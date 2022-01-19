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Происшествия19 января 2022 14:07

В Кирове осудят хулигана, который выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо ребенку

Молодой человек пояснил, что школьник оскорбил его
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Вскоре над молодым человеком состоится суд.

Вскоре над молодым человеком состоится суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове завершили расследование уголовного дела, заведенного на хулигана, который выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо школьнику. Об этом сообщает областной Следком.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 октября 2021 года. 20-летний кировчанин, будучи пьяным, прогуливался по городу. Сцепившись на улице с незнакомыми подростками, молодой человек демонстративно навел на них аэрозольный пистолет, а после брызнул из него, попав в лицо 13-летнему мальчику. Как сообщает ведомство, ребенок получил физические повреждения, которые, к счастью, не принесли вреда здоровью.

Буйного кировчанина задержали. На допросе он признал свою вину и заявил, что школьник якобы нецензурно выражался в его адрес, и потому парень не сдержался. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.