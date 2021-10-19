В Кирове хулиган выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо 13-летнему мальчику

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове молодой человек выстрелил в ребенка из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел вечером 10 октября. Пьяный 20-летний парень прогуливался по улице Азина, когда ему подвернулся под руку 13-летний подросток, ранее ему незнакомый. По сообщению ведомства, между молодым человеком и ребенком развернулся некий конфликт, вероятнее всего, словесный. После чего пьяный кировчанин достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо подростку, причинив ему боль.

По факту произошедшего провели проверку. Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Результаты расследования контролирует областная прокуратура.