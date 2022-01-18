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Общество18 января 2022 14:14

В Кировской области не дали разрешение на открытие крещенских купелей

Решение обосновано неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Официальные крещенские купели в 2022 году открываться не будут.

Официальные крещенские купели в 2022 году открываться не будут.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оборудование официальных крещенских купелей в Кировской области не разрешили из-за коронавируса. Как сообщает горадминистрация, Вятская епархия не дала на это своего благословения. На водных объектах также не будут дежурить спасатели, полиция и медики.

Вместе с тем мэрия дает советы тем, кто хочет все же совершить омовение в открытых водоемах. В первую очередь это - соблюдение мер безопасности. Стоит также помнить, что перед тем, как окунуться в ледяную воду, необходима подготовка, поскольку из-за этого возможны судороги, спазмы сосудов, шок. Перед самим действом лучше проконсультироваться с врачом. Пожилым людям не советуют окунаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что заявки на организацию крещенских купелей подали 23 муниципалитета.