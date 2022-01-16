В Кировской области оборудуют 23 крещенские купели

Купели обустраивают в местах, выбранных органами местного самоуправления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, крещенские купели подготовят в 23 муниципалитетах региона. Ведомство рассказало о правилах их обустройства.

Неподалеку от иорданей обязано быть отапливаемое помещение и спасательный пост, оснащенный всем необходимым. Сама купель, а также маршруты подхода и отхода, должны быть освещены. Полиция будет следить за порядком, не допуская скопления людей на небольшом участке (чтобы не провалиться под лед) и пьяных посетителей. Толщина самого льда вокруг проруби должна быть не менее 25 см. Место для размещения выбирают органы местного самоуправления.

На действующих купелях будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи, работники районных администраций.