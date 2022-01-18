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Происшествия18 января 2022 9:03

В Вятскополянском районе столкнулись встречные легковушки: пострадали четыре человека

Одна из машин выехала на чужую полосу, где и произошло ДТП
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Гранты». Фото: vk.com/gibdd43

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Гранты». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области четыре человека пострадали из-за столкновения встречных автомобилей. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла 17 января в 21 час. На пятом километре подъезда к Вятским Полянам «Лада Гранта» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Субару». Как сообщает ведомство, в результате пострадали четверо человек - оба водителя и два пассажира отечественной иномарки. Степень тяжести полученных травм не уточняется.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло семь ДТП, в которых пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.