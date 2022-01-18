Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 7:55

В Кирове сбили восьмилетнего ребенка, переходившего дорогу по «зебре»

В результате ДТП мальчик получил травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на пешеходном переходе сбили восьмилетнего ребенка. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла вечером 17 января в 19.30 у дома №107 по улице Московской. 19-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2110, поворачивая налево, сбил восьмилетнего мальчика. По предварительным данным ведомства, ребенок в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП школьник получил травмы. Степень их тяжести не уточняется, потребовалась ли мальчику госпитализация - неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь аварий, в которых пострадали 10 человек. Погибших нет.