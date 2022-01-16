В Кирове к 650-летию города отреставрируют «Приказную избу», театр на Спасской и дом Циолковского

«Приказная изба» - один из объектов культурного наследия Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершили разработку документации по реставрации «Приказной избы». Об этом сообщает областное управление госохраны объектов культурного наследия.

По информации ведомства, документация на проведение работ по сохранению здания поступила 13 января. Известно, что проект разработали в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова. На данный момент он находится на рассмотрении в управлении. О результатах ведомство сообщит дополнительно.

Кроме того, подготовлены документы по восстановлению еще двух объектов культурного наследия - театра на Спасской и дома, в котором жил Константин Циолковский. Их также направили на рассмотрение.