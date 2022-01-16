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Общество16 января 2022 10:22

В Кирове к 650-летию города отреставрируют «Приказную избу», театр на Спасской и дом Циолковского

Документы рассматривает управление по охране объектов культурного наследия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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«Приказная изба» - один из объектов культурного наследия Кировской области. Фото: kirovreg.ru

«Приказная изба» - один из объектов культурного наследия Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершили разработку документации по реставрации «Приказной избы». Об этом сообщает областное управление госохраны объектов культурного наследия.

По информации ведомства, документация на проведение работ по сохранению здания поступила 13 января. Известно, что проект разработали в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова. На данный момент он находится на рассмотрении в управлении. О результатах ведомство сообщит дополнительно.

Кроме того, подготовлены документы по восстановлению еще двух объектов культурного наследия - театра на Спасской и дома, в котором жил Константин Циолковский. Их также направили на рассмотрение.