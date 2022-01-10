Жители поселка Сидоровка и деревни Башарово снова могут доехать до Кирова на автобусе

Перевозить пассажиров поручили кировскому АО «АТП». Фото: admkirov.ru

Автобусное сообщение между Кировом, поселком Сидоровка и деревней Башарово восстановлено. Перевозить людей поручили АО «АТП». Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, что жители данных населенных пунктов остались без пассажирского транспорта с 1 января 2022 года. Причиной стал отказ перевозчика ООО «Шипа транс» выводить на линии автобусы №117 и №143, тем самым не выполняя требования муниципального контракта.

В настоящее время принято решение продлить маршрут общественного транспорта № 136, который до этого заканчивался в селе Русское. Новый контракт заключен между муниципалитетом и кировским Автотранспортным предприятием.