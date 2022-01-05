Жители поселка в Кировской области остались без автобусного сообщения

Перевозчик в одностороннем порядке изменил расписание и маршрут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Сидоровки остались без автобусного сообщения до конца новогодних каникул. Как сообщил глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, жалобы на 117-й маршрут начали поступать с 1 января. Дело в том, что перевозчик в одностороннем порядке решил изменить расписание.

- Контракт с данной организацией будет расторгнут, - отметил сити-менеджер. - Кроме того, в прокуратуру направлено заявление для привлечения перевозчика к административной ответственности.

Сейчас ведутся переговоры с новый организацией, которая будет выполнять рейсы Киров - поселок Сидоровка. Восстановить прямое автобусное сообщения от автовокзала намерены до 9 января.