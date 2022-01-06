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Происшествия6 января 2022 16:16

Следком организовал проверку по факту гибели в пожаре жителя Оричевского района

Трагедия произошла 5 января
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Пожар произошел в одном из домов по улице Первомайской

Пожар произошел в одном из домов по улице Первомайской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Кировской области сообщил о проверке по факту смертельного пожара в Оричевском районе. Как рассказали в ведомстве, трагедия случилась в среду, 5 января, в поселке Мирный.

В этот день в одном из домов на улице Первомайской произошло возгорание. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем. В пожаре погиб 52-летний мужчина.

Отметим, что 4 января смертельный пожар произошел в Тужинском районе. В селе Пачи загорелся жилой дом.