Следком организовал проверку по факту гибели в пожаре жителя Оричевского района

Пожар произошел в одном из домов по улице Первомайской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Кировской области сообщил о проверке по факту смертельного пожара в Оричевском районе. Как рассказали в ведомстве, трагедия случилась в среду, 5 января, в поселке Мирный.

В этот день в одном из домов на улице Первомайской произошло возгорание. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем. В пожаре погиб 52-летний мужчина.

Отметим, что 4 января смертельный пожар произошел в Тужинском районе. В селе Пачи загорелся жилой дом.