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Происшествия5 января 2022 12:36

В Тужинском районе в пожаре погиб мужчина: Следком организовал проверку

О причинах возгорания не сообщается
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь вспыхнул в жилом доме села Пачи

Огонь вспыхнул в жилом доме села Пачи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Кировской области начал проверку по факту смертельного пожара в Тужинском районе. Возгорание случилось во вторник, 4 января, в селе Пачи.

В региональном МЧС сообщили, что пожар зафиксировали в доме по улице Центральной. В результате происшествия погиб 47-летний житель. Предполагаемую причину возгорания пока не называют.

Напомним, что в новогоднюю ночь в поселке Рудничном загорелся жилой дом. Спасти 54-летнего мужчину не удалось.