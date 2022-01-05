В Тужинском районе в пожаре погиб мужчина: Следком организовал проверку

Огонь вспыхнул в жилом доме села Пачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет Кировской области начал проверку по факту смертельного пожара в Тужинском районе. Возгорание случилось во вторник, 4 января, в селе Пачи.

В региональном МЧС сообщили, что пожар зафиксировали в доме по улице Центральной. В результате происшествия погиб 47-летний житель. Предполагаемую причину возгорания пока не называют.

Напомним, что в новогоднюю ночь в поселке Рудничном загорелся жилой дом. Спасти 54-летнего мужчину не удалось.