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Происшествия2 января 2022 11:00

В Кировской области мужчина погиб в пожаре в новогоднюю ночь

Трагедия случилась в поселке Рудничный
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области в новогоднюю ночь произошел смертельный пожар. О происшествии сообщает региональный Следственный комитет.

Трагедия произошла в поселке Рудничный в ночь с 31 декабря на 1 января. Огонь вспыхнул в одном из домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 54-летнего мужчины. Из-за чего случился пожар, пока не известно.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по данному случаю. Устанавливаются все обстоятельства и условия ЧП. По результатам ведомство примет процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.