В Кировской области мужчина погиб в пожаре в новогоднюю ночь

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области в новогоднюю ночь произошел смертельный пожар. О происшествии сообщает региональный Следственный комитет.

Трагедия произошла в поселке Рудничный в ночь с 31 декабря на 1 января. Огонь вспыхнул в одном из домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 54-летнего мужчины. Из-за чего случился пожар, пока не известно.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по данному случаю. Устанавливаются все обстоятельства и условия ЧП. По результатам ведомство примет процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.