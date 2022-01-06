Смертельное ДТП в Слободском районе: один погиб, трое пострадали

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 6 января, в Слободском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в УГИБДД по Кировской области, на трассе столкнулись встречные автомобили «Шкода Октавия» и «Рено Логан».

Об аварии стало известно в 15 часов. ДТП случилось на 647-м километре федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Уточняется, что один человек погиб, еще трое получили травмы.

Напомним, что сегодня также произошла авария в Кирово-Чепецком районе. Рейсовый автобус столкнулся с трактором.