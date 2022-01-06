В Кировской области за три года построят 15 новых школ

Всего будет создано 10 тысяч новых мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2021 по 2023 годы в регионе построят 15 новых школ. Возведение двух из них уже идет в Кирове. Еще 12 образовательных организаций появятся также в областном центре. Одну школу построят в Нолинске.

Как отметили в региональном правительстве, всего будет создано 10 тысяч дополнительных мест. Это поможет решить вопрос с переходом детей на одну смену обучения.

Напомним, что в сентябре 2022 года учеников начнет принимать новая школа в Радужном. Общая сумма, затраченная на стройку, составляет около 650 миллионов рублей.