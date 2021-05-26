Школа в Радужном откроется в сентябре 2022 года

Сейчас рабочие почти закончили монтировать конструктив первого этажа школы. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне Радужный продолжают строить новую школу. Свои двери для учеников она откроет в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе кировской горадминистрации.

Общая сумма, затраченная на стройку, составляет около 650 миллионов рублей. На данный момент уже почти смонтирована конструкция первого этажа. Параллельно с этим рабочие обустраивают многофункциональную спортплощадку. Отметим, что новое учреждение будет рассчитано на тысячу мест. Это значительно разгрузит нынешнюю единственную школу микрорайона, в которой сейчас учатся 1700 детей.

Помимо того, сейчас в Кирове продолжают строить новое общеобразовательное учреждение на улице Пролетарской. Есть также возможность, что в ближайшие годы в городе появятся еще три школы.