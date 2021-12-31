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Общество31 декабря 2021 15:02

В Кировской области полиция не пропустит празднующих с алкоголем и пиротехникой

За порядком в регионе будут следить более 500 сотрудников правоохранительных органов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Все места празднования возьмут под охрану.

Все места празднования возьмут под охрану.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области полиция будет следить за порядком во время новогодних праздников. Об этом сообщает региональное УМВД.

Так, все места проведения мероприятий обследуют со служебными собаками и возьмут под охрану. Для предотвращения подъезда транспорта полиция обеспечит пропускной режим и блокирует территории. Особо отметили Театральную площадь, как основное место празднования Нового года. Зайти на территорию можно будет через шесть входов. Три из них - с улицы Карла Либкнехта, три - со стороны Карла Маркса. На площадь не будут допускать пьяных посетителей со спиртными напитками и пиротехникой. Отметим, что полиция имеет право досматривать кировчан.

Всего в Кировской области новогодние гуляния пройдут в 78 общественных местах 61 населенного пункта. За порядком будут следить более 500 сотрудников полиции, а также представители казачества, частных охранных организаций и народных дружин.