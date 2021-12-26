В новогодние праздники улицы Кирова будут патрулировать полицейские

Количество патрульно-постовых нарядов в местах массового отдыха кировчан увеличат. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние праздники улицы Кирова будет патрулировать полиция. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, с 31 декабря по 9 января в городе будет круглосуточно дежурить руководящий состав УМВД и территориальных органов внутренних дел, а также сотрудники городского поисково-спасательного отряда. В местах массового отдыха кировчан увеличат количество патрульно-постовых нарядов, а самих посетителей будут осматривать на предмет безопасности. Предусмотрено и создание контрольно-пропускных пунктов.

В течение 10 праздничных дней власти запланировали работу по эвакуации брошенных и долго стоящих машин, а также обследованию маршрутов движения транспортных средств и мест их стоянок в зонах массового нахождения кировчан. Назначены техосмотры автомобилей, перевозящих детей, и соответствия квалификации водителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что все новогодние мероприятия переносятся в онлайн-режим из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Поэтому крупных празднеств в обычных для этого местах не предвидится. Подробнее - здесь.