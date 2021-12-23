В Кирове новогодние мероприятия перенесли в онлайн-формат

На Театральной площади завершаются работы по украшению и оформлению. Фото: Александр МАКАРОВ

Новогодние мероприятия в Кирове пройдут в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Такое решение приняла горадминистрация, опубликовав соответствующее постановление.

В мэрии заметили, что все праздничные площадки для кировчан остаются в свободном доступе. Так, к примеру, на Театральной площади скоро закончат работы по украшению, установят горки, фигуры, иллюминацию и зальют каток. На ней в течение праздников также пройдет новогодняя ярмарка. Общегородские катки в парках Кирова также будут открыты.

Мэрия уточняет: из-за проведения мероприятий в режиме онлайн 31 декабря общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию. Дополнительных маршрутов ночью к местам празднования не будет.

Напомним, ранее мы писали, что из-за пандемии коронавируса в Кирове хотят запретить торжественное открытие новогодних елок. Подробнее - здесь.