В Кирове планируют запретить торжественное открытие новогодних елок

Некоторые массовые мероприятия в новогодние праздники планируют отметить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городской администрации сообщили, что в Кирове планируют отменить торжественное открытие главных елок. Кроме того, основная часть праздничных новогодних мероприятий состоится в онлайн-формате.

- Речь идет о различных викторинах, квестах, мастер-классах, новогодних поздравлениях, которые будут организованы в городских библиотеках и центрах местной активности, - пояснили в управлении культуры администрации Кирова.

Попасть на другие события горожане смогут при наличии масок и перчаток. Также жителей попросят предъявить QR-код и соблюдать социальную дистанцию.