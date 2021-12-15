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Общество15 декабря 2021 13:09

В Кирове планируют запретить торжественное открытие новогодних елок

Такие меры связаны с эпидемиологической обстановкой
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Некоторые массовые мероприятия в новогодние праздники планируют отметить

Некоторые массовые мероприятия в новогодние праздники планируют отметить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городской администрации сообщили, что в Кирове планируют отменить торжественное открытие главных елок. Кроме того, основная часть праздничных новогодних мероприятий состоится в онлайн-формате.

- Речь идет о различных викторинах, квестах, мастер-классах, новогодних поздравлениях, которые будут организованы в городских библиотеках и центрах местной активности, - пояснили в управлении культуры администрации Кирова.

Попасть на другие события горожане смогут при наличии масок и перчаток. Также жителей попросят предъявить QR-код и соблюдать социальную дистанцию.