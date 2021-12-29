В Кирове могут появиться автобусы с USB-зарядками и современным интерьером

Новые автобусы могут поступить в Кировскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове закупят новые автобусы с USB-зарядками и современным интерьером. Об этом сообщил директор кировского АТП Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

- В январе порадуем своих пассажиров новым автобусом большого класса марки Нефаз-5299. Автобус будет иметь полностью низкий пол, работающий на компримированном природном газе с системой книлинг (наклон автобуса при посадке/высадке), - пишет Пырлог. - В салоне будет шесть USB-зарядных устройств, современный интерьер и экстерьер, отдельное место для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает директор кировского АТП, с горадминистрацией Кирова и правительством области сейчас ведется работа по масштабному обновлению подвижного состава в 2022 году.

Напомним, ранее по результатам электронного аукциона выяснилось, что АО «АТП» будет обслуживать все троллейбусные маршруты Кирова и большую часть автобусных. Подробнее - здесь.