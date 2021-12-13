АО «АТП» отказалось от обслуживания автобусного маршрута №5 в Кирове

Перевозчик продолжит обслуживать большинство автобусных маршрутов Кирова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировское АТП отказалось от обслуживания автобусного маршрута №5 в 2022 году, взяв вместо этого другой. Об этом сообщил руководитель компании Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

- Подведены итоги по самому большому лоту, который включает в себя маршруты №1, 3, 21, 23, 39, 52, 53, 54, 88, 101. Вместо маршрута №5 мы будем обслуживать №88, - рассказал Пырлог.

Отметим, что АО «АТП» обслуживает большинство автобусных маршрутов в Кирове.

По словам директора компании, его организация стала единственным участником закупки. Точно так же произошло и с конкурсом по выбору перевозчика, который будет обслуживать троллейбусные маршруты. АО «АТП» оказалось единственным, заявившимся на торги. С ним и заключили контракт на 2022 год.