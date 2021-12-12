В 2022 году обслуживанием троллейбусных маршрутов Кирова займется АО «АТП»

АО «АТП» будет обслуживать все существующие в Кирове троллейбусные маршруты в наступающем году. Фото: admkirov.ru

В Кирове заключили договор на осуществление троллейбусных перевозок в 2022 году. Компанией, которая займется этим, стало АО «АТП». Информацией об этом поделился Денис Пырлог, руководитель организации, в своем телеграм-канале.

- Интриги не получилось! Троллейбусные маршруты в 2022 году будет обслуживать АО «АТП», - заявил он.

Для поиска перевозчика власти заключали электронный аукцион. Начальная цена - одна копейка. Денис Пырлог приложил фотографию протокола итогов конкурса. Документ гласит, что аукцион был признан несостоявшимся: заявку на участие в нем подала лишь одна компания - собственно, АТП. С ней и заключили контракт на будущий год.

Напомним, в Кирове сейчас существует всего семь троллейбусных маршрутов: №1, 3, 4, 5, 7, 8, 14.