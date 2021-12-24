Кировскому общепиту разрешили работать после 23 часов

У посетителей и персонала обязаны быть QR-коды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области заведениям сфер общепита и развлечений разрешили работать после 23 часов. Такое решение приняло региональное правительство. Время их ночной деятельности продлили до 3 утра.

Стоит отметить, что при этом сохраняются все ранее установленные ограничения. Так, и у персонала, и у посетителей должны быть QR-коды. Сотрудникам заведений также нужно будет соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Решение о продлении времени работы общепита после 23 часов приняли из-за обращений предпринимателей. Владельцы точек просили позволить такую уступку из-за новогодних корпоративов. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос об отмене QR-кодов в розничных магазинах непродовольственных товаров - ювелирных, строительных, мебельных и других.