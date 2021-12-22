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Общество22 декабря 2021 8:44

Кировские заведения общепита смогут работать после 23 часов и проводить новогодние корпоративы

У посетителей и персонала обязательно должны быть QR-коды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Проводить новогодние корпоративы заведениям общепита разрешат при условии соблюдения всех санитарных мер.

Проводить новогодние корпоративы заведениям общепита разрешат при условии соблюдения всех санитарных мер.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области заведениям общепита разрешат работать после 23 часов для возможности проведения новогодних корпоративов. Такое решение принял глава региона Игорь Васильев на встрече с предпринимателями.

Стоит уточнить, что проведение новогодних корпоративов в заведениях общепита возможно только при наличии QR-кодов как у посетителей, так и у персонала. Необходимо также строгое соблюдение санитарных норм. Будут ли какие-то проверки - пока неизвестно.

Кировские бизнесмены также попросили рассмотреть возможность отмены QR-кодов для посетителей розничных магазинов непродовольственных товаров - ювелирных, строительных, мебельных и так далее. Губернатор области пообещал, что решение по этому вопросу будет принято «через день-два».