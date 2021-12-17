В Кирове временно перекрыли автомобильное движение на улице Казанской

Причиной временного перекрытия движения стали ремонтные работы на теплосетях. Фото: admkirov.ru

В Кирове с 17 по 22 декабря перекрыли движение транспорта на участке улицы Казанской между Труда и Пятницкой. Причиной послужило начало ремонтных работ на теплосетях. Об этом сообщили в администрации города

Восстановительные мероприятия будут идти в районе дома №59. Как пояснили в кировском филиале ПАО «Т Плюс», дефект выявлен по результатам испытаний красителем «Уранин А». Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что до 26 декабря в областном центре также ограничено автомобильное движение по улице Жуковского. При этом изменился и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт теперь двигается по улице Дзержинского.