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Общество4 декабря 2021 8:15

В Кирове до 26 декабря ограничили движение на улице Жуковского

При этом изменится маршрут автобуса №20
Алексей Романов
Алексей Романов
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Кировских водителей просят заранее выбирать пути объезда данного участка. Фото: admkirov.ru

Кировских водителей просят заранее выбирать пути объезда данного участка. Фото: admkirov.ru

Начиная с субботы, 4 декабря, в Кирове временно ограничили автомобильное движение по улице Жуковского. Причиной послужила прокладка подземных коммуникаций к строящемуся объекту. Об этом предупредили в администрации города.

Работы продолжаться до 26 декабря. Все это время автомобилистам придется строить свой маршрут в объезд домов №2, №4 и №6. При этом изменится и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт будет двигаться по улице Дзержинского.

Напомним, что совсем недавно в областном центре было временно перекрыто движение на улице Семаковской. На одном из участков проводились работы по подключению многоквартирного дома к инженерным сооружениям.