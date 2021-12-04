В Кирове до 26 декабря ограничили движение на улице Жуковского

Кировских водителей просят заранее выбирать пути объезда данного участка. Фото: admkirov.ru

Начиная с субботы, 4 декабря, в Кирове временно ограничили автомобильное движение по улице Жуковского. Причиной послужила прокладка подземных коммуникаций к строящемуся объекту. Об этом предупредили в администрации города.

Работы продолжаться до 26 декабря. Все это время автомобилистам придется строить свой маршрут в объезд домов №2, №4 и №6. При этом изменится и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт будет двигаться по улице Дзержинского.

Напомним, что совсем недавно в областном центре было временно перекрыто движение на улице Семаковской. На одном из участков проводились работы по подключению многоквартирного дома к инженерным сооружениям.