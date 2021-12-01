В Кирове на два дня ограничат движение по улице Семаковской

Ограничения продлятся по 3 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение транспорта по улице Семаковской. Информацию об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение ограничат в районе дома №16 по указанной улице. На участке будут проводить подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Известно, что работы продлятся всего пару дней - по 3 декабря. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута и приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кирове временно изменится маршрут автобуса №10. Подробнее об этом можно прочитать здесь.