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Общество1 декабря 2021 12:12

В Кирове на два дня ограничат движение по улице Семаковской

В районе дома №16 пройдут работы по подключению газопровода
Анастасия Калашникова
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Ограничения продлятся по 3 декабря.

Ограничения продлятся по 3 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение транспорта по улице Семаковской. Информацию об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение ограничат в районе дома №16 по указанной улице. На участке будут проводить подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Известно, что работы продлятся всего пару дней - по 3 декабря. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута и приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кирове временно изменится маршрут автобуса №10. Подробнее об этом можно прочитать здесь.