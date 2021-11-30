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Общество30 ноября 2021 15:06

В Кирове с 1 по 12 декабря изменится маршрут автобуса №10

Транспорт не будет останавливаться у «Легкоатлетического манежа»
Анастасия Калашникова
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Автобус будет миновать остановку у спорткомплекса «Вересники».

Автобус будет миновать остановку у спорткомплекса «Вересники».

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Кирове временно изменится маршрут автобуса №10. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, в период с 1 по 12 декабря транспорт этого маршрута не будет останавливаться на ООТ «Легкоатлетический манеж». Связано это с проведением ремонтных работ в переулке Крайнем. Кировчан просят учесть эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что в спорткомплексе «Вересники» сейчас действительно идет капремонт крыши. Срок проведения работ - три месяца, однако он может и затянуться. Рабочие должны полностью заменить покрытие из профнастила, теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного слоев всей поверхности крыши легкоатлетического манежа.