За ремонт крыши спорткомплекса «Вересники» заплатили 91 миллион рублей

Крыша комплекса обрушилась в апреле 2021 года. Фото: Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове начался капремонт крыши спорткомплекса «Вересники». Об этом сообщили в областном правительстве.

Срок ремонта по договору с подрядчиком составляет три месяца. Однако он может и затянуться, если сложатся неблагоприятные погодные условия, мешающие ходу работ. В этом случае действие контракта продлят.

Рабочие должны полностью заменить покрытие из профнастила, теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного слоев всей поверхности крыши легкоатлетического манежа.

Стоит отметить, что на госзакупках имеется информация по договору, заключенному на ремонт крыши. Согласно этим данным, стоимость контракта составляет 91,7 миллиона рублей. Кроме того, за контроль за строительством заплатят еще 1,6 миллиона рублей.