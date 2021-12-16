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Общество16 декабря 2021 12:37

В Кирово-Чепецке работники муниципальной аптеки получили зарплату после вмешательства прокуратуры

На сегодняшний день выплачена большая часть долга
Мария Петрова
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На сегодняшний день погашена часть в размере более 400 тысяч рублей.

На сегодняшний день погашена часть в размере более 400 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке начали выплачивать долги по зарплате сотрудникам ООО «Центральная районная аптека № 99». Произошло это после того, как районная прокуратура провела проверку и вынесли руководителю предприятия представление. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что восемь работников аптеки, учредителем которой является муниципальное образование «Кирово-Чепецкий район», с апреля по октябрь текущего года не получали заработную плату. Сумма долга составила более 590 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры долги начали выплачивать. На сегодняшний день погашена часть в размере более 400 тысяч рублей.

А региональный Следком по материалам прокуратуры возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Ход его расследования, а также погашение остальной части долга по зарплате перед работниками общества находятся на контроле органов прокуратуры.