В Кирово-Чепецке сотрудники муниципальной аптеки 7 месяцев не получали зарплату

Директору аптеки может грозить наказание вплоть до одного года лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке директор ООО «Аптека № 99» 7 месяцев не платил зарплату 8 своим сотрудникам. Учредителем организации является муниципальное образование «Кирово-Чепецкий район». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что провизоры не получали заработанную плату с апреля по октябрь текущего года. Общая сумма задолженности составила 590 тысяч рублей. В связи с этим прокурор внес директору аптеки представление с требованием погасить весь долг.

Кроме того, на руководителя может быть заведено уголовное дело по причине невыплаты зарплаты в течение двух и более месяцев. В этом случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.

В настоящее время проверка продолжается. Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры Кировской области.