В Кирове к Новому году украсили парк «Аполло»

На территории есть и световые арки с цифрами 2022. Фото: скрин с видео МУП «Водоканал»

В Кирове к новогодним праздникам украсили парк «Аполло». Об этом рассказали в горадминистрации.

В парке установили и украсили живую ель. По всей территории расположены световые фигуры с ажурными фоторамками, где кировчане могут сфотографироваться в полный рост. На главной аллее появились арки и цифры 2022. В глубине парка стоит четырехметровая деревянная горка, с которой посетители смогут кататься на ледянках и ватрушках. Размер ската составляет девять метров, а уклон такой, что с нее смогут кататься даже маленькие дети.

Отметим, что работы выполнил МУП «Водоканал».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кочуровском парке начинают устанавливать ель и светодиодные конструкции. Подробнее об этом можно прочитать здесь.