В Кочуровском парке Кирова установят искусственную ель и зальют прогулочный каток

Искусственную ель и праздничную иллюминацию должны установить до 14 декабря. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается подготовка города к Новому году. Общественные территории областного центра начали украшать праздничными елями и иллюминациями. Об этом рассказали в администрации города.

Так, рабочие приступили к установке искусственной ели в Кочуровском парке. Кроме того, возле главного символа нового года обустроят светодиодные конструкции, которые станут частью праздничного оформления. На эти цели выделено 430 тысяч рублей.

По просьбам кировчан в парке впервые зальют каток. Его сделают прогулочного типа с использованием одной из аллей. Рядом с ледовой площадкой оборудуют места для переодевания, открою пункт проката коньков и точку общепита. Все работы должны завершить до 23 декабря.

Добавим, что в рамках праздничного оформления Ленинского района новогодние ели и световые конструкции также установлены в Лянгасово, Дороничах, Музыкальном и Молодежном сквере на улице Дерендяева и в Чистых прудах.