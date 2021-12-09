В Кирове школьные автобусы, простоявшие на стоянках два месяца, отправляются в районы области

Автобусы, переданные школам еще в сентябре, простаивали на стоянках до декабря. Фото: vk.com/kirovt

68 автобусов, закупленные для сельских школ в Кировской области, наконец уедут в места назначения. Как сообщает региональное правительство, Минобр закончил оформление нужных документов, и теперь транспорт поэтапно отправляют по районам. Так, его уже получили Слободской, Кирово-Чепецкий, Малмыжский, Вятскополянский, Лузский муниципалитеты.

Напомним, в конце ноября мы писали о том, что автобусы, переданные сельским школам в сентябре, простаивают на своих стоянках уже почти два месяца. Этот факт возмутил многих кировчан, в особенности - жителей сельской местности, для чьих детей они и были предназначены. Когда ситуация разлетелась по СМИ и пабликам, власти поспешили уладить ее.

Так, соглашение с Минпромоторгом на поставку автобусов подписали еще в сентябре. Необходимую для регистрации транспорта документацию отправили только в конце ноября. Сейчас закончены этапы постановки на учет в МРЭО и передачи машин на баланс Единой транспортной службы.

Пресс-служба правительства добавляет, что в текущем году новые транспортные средства получат три школы Кирово-Чепецкого района - в Пасегово, Кстинино и Филиппово.