В Кирове 68 автобусов, переданных сельским школам в сентябре, до сих пор простаивают на стоянках

Более чем полсотни автобусов простаивают на городских стоянках. Фото: vk.com/kirovt

В Кирове простаивают автобусы, которые должны были передать в школы региона. Информацию об этом сообщил паблик «Кировский транспорт».

Торжественная передача 68 машин сельским школам состоялась еще в начале осени, 13 сентября. С тех пор автобусы так и не передали учебным заведениям - они продолжают простаивать на двух кировских стоянках. Фотографии подтверждают этот факт. Паблик также утверждает, что машины даже не встали на учет в ГИБДД.

- Причина затянувшегося процесса передачи автобусов нам не известна. Возможно, преодолеваются различные бюрократические проволочки, а может быть, банально нет денег на оформление полисов ОСАГО и регистрацию автобусов в ГИБДД, ибо на такое количество автобусов нужна довольно «круглая сумма» денежных средств, - пишут администраторы паблика.

Официального комментария на этот счет пока не поступало.

UPD. Минобр Кировской области прокомментировал ситуацию:

- Соглашение с Минпромторгом о поставке автобусов было подписано в сентябре. Транспортные средства были доставлены в регион. Все необходимые для их регистрации документы поступили в Министерство образования две недели назад. В настоящее время начата постановка на учет в МРЭО. После передачи автобусов на баланс Единой транспортной службы, они отправятся в районы. Все необходимые процедуры оформления планируется завершить к декабрю.