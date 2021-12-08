В Верхнекамском районе бывшей узнице концлагеря, живущей в разваливающемся доме, помогут с ремонтом жилья

Выделить пенсионерке новое жилье администрация не в силах, однако поможет с ремонтом имеющегося. Фото: onf.ru

Бывшей узнице фашистского концлагеря из Верхнекамского района обещают помочь с ремонтом жилья. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что 84-летняя пенсионерка Мария Юдина живет в разваливающемся шлакоблочном доме. В стенах - трещины и сквозные щели, в подполье - вечные озера воды из-за отсутствия ее отвода с участка, крыша течет... После того, как история получила резонанс, начались сдвиги в лучшую сторону.

Во-первых, о пенсионерке прознал Совет ветеранов Горьковской железной дороги, на которой Мария Петровна проработала чуть ли не всю жизнь. В организацию направили копию трудовой книжки женщины. Во-вторых, администрация Верхнекамского района пообещала взяться за ремонт крыши дома с помощью местных предпринимателей, а также пробурить скважину. Сейчас пенсионерка добывает воду на колонке, но ее качество оставляет желать лучшего.

Еще одна хорошая новость - глава района пообещал весной решить вопрос с отведением воды с участка, где стоит дом Марии Петровны. Если удастся это сделать, пожилой женщине больше не придется постоянно откачивать воду из подполья.