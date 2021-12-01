В Кировской области бывшая узница концлагеря живет в разваливающемся доме без удобств

84-летняя пенсионерка живет в разваливающемся доме одна. Фото: onf.ru

В Кирсе бывшая узница фашистского концлагеря живет в разваливающемся доме. Активисты ОНФ сообщили о проблемах, которые теперь испытывает женщина.

Марии Юдиной 84 года. Она живет в двухквартирном шлакоблочном доме, где нет отопления, воды и канализации. Кроме того, здание начинает разваливаться: трещины на потолке, стенах и печи, в подполье постоянно стоит вода, а из-за сырости развелась плесень. С торца дома потолок отходит от стены, а в стене появилась сквозная щель.

Квартиру в этом доме Марии Петровне предоставил работодатель - Горьковская железная дорога, на которой женщина проработала более 40 лет. Пенсионерка впоследствии приватизировала жилье и теперь вынуждена одна справляться с неудобствами, как собственник. Родственников и близких, которые могли бы ей помочь, у нее нет.

Сейчас Мария Петровна вынуждена жить в рушащемся доме без удобств. За водой приходится ходить на колонку, однако вода там грязная - но пить приходится. И при этом надежды на расселение дома нет: с маневренным фондом в Кирсе все плохо, считают общественники. Однако, возможно, женщине мог бы помочь бывший работодатель.

Активисты направили обращение в благотворительный фонд «Почет», помогающий ветеранам РЖД. Если вы также хотите внести свой вклад, обратитесь по телефону (8332) 25-18-24 или электронной почте: 43region@onf.ru.