В Кирове на пересечении улиц Горбачева и Казанской ограничили движение

Причиной частичного перекрытия дорожного участка стали работы по подключению жилого дома к инженерным сетям. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно ограничили автомобильное движение на перекрестке улиц Горбачева и Казанской. Причиной стало подключение к инженерным коммуникациям многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в администрации города.

По информации властей, работы планируют завершить до 13 декабря. После чего автомобильный трафик будет возобновлен в полном объеме. Водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что начиная с субботы, 4 декабря, в Кирове также ограничено автомобильное движение по улице Жуковского. Работы по прокладке подземных систем продолжаться до 26 декабря. В связи с этим автомобилистам приходится строить свой маршрут в объезд домов №2, №4 и №6. При этом изменился и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт будет двигаться по улице Дзержинского.