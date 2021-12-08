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Общество8 декабря 2021 7:28

В Кирове на пересечении улиц Горбачева и Казанской ограничили движение

Восстановить автомобильный трафик планируют 13 декабря
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной частичного перекрытия дорожного участка стали работы по подключению жилого дома к инженерным сетям. Фото: admkirov.ru

Причиной частичного перекрытия дорожного участка стали работы по подключению жилого дома к инженерным сетям. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно ограничили автомобильное движение на перекрестке улиц Горбачева и Казанской. Причиной стало подключение к инженерным коммуникациям многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в администрации города.

По информации властей, работы планируют завершить до 13 декабря. После чего автомобильный трафик будет возобновлен в полном объеме. Водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что начиная с субботы, 4 декабря, в Кирове также ограничено автомобильное движение по улице Жуковского. Работы по прокладке подземных систем продолжаться до 26 декабря. В связи с этим автомобилистам приходится строить свой маршрут в объезд домов №2, №4 и №6. При этом изменился и путь следования автобуса №20. Общественный транспорт будет двигаться по улице Дзержинского.