Кировская прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после насмерть сбитого ребенка

Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

Кировская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП с пятилетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП произошло в Малмыжском районе 6 декабря. 45-летняя женщина с 5-летним мальчиком переходили дорогу по пешеходному переходу, где их сбил ВАЗ-21144. Женщина получила травмы в результате наезда, но выжила. Ребенок, к сожалению, погиб.

На 27-летнюю девушку-водителя, сидевшую за рулем отечественной легковушки, завели уголовное дело. По статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» ей грозит до пяти лет лишения свободы.

- Результаты расследования которого взяты органами прокуратуры Кировской области на контроль, - сообщает пресс-служба ведомства.