В Кирове прокуратура внесла представление руководству колледжа из-за студентов, получивших на занятиях ожог роговицы глаз

Прокуратура передала материалы проверки в Роспотребнадзор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура провела проверку из-за студентов, которые во время занятий получили ожог роговицы глаз. Инцидент произошел 9-10 ноября 2021 года в Волго-Вятском колледже.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выяснилось, что в одной из аудиторий была включена бактерицидная лампа. Кто-то из преподавателей не отключил ее во время занятий. При этом в помещении находилось более 80 студентов. После занятий 40 человек обратились за медицинской помощью, и им диагностировали ожоги роговицы глаз.

Прокуратура внесла представление руководству колледжа. Материалы проверки передали в Роспотребнадзор. Управление будет решать вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.