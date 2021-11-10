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Общество10 ноября 2021 16:41

В Кирове студенты колледжа получили ожог роговицы из-за бактерицидной лампы

Прибор оставили включенным в учебное время
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Бактерицидная лампа работала в аудитории во время занятия

Бактерицидная лампа работала в аудитории во время занятия

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове студенты Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления получили ожог роговицы глаза 1 степени. Как сообщили в областной прокуратуре, за медицинской помощью 9 ноября обратились сразу 14 учащихся.

По предварительной информации, подростки пострадали от бактерицидной лампы в одной из аудиторий. Прибор оказался включенным в учебное время.

Сейчас по факту случившегося организована проверка. К ней привлекли специалистов регионального Управления Роспотребнадзора.