В Кирове студенты колледжа получили ожог роговицы из-за бактерицидной лампы

Бактерицидная лампа работала в аудитории во время занятия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове студенты Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления получили ожог роговицы глаза 1 степени. Как сообщили в областной прокуратуре, за медицинской помощью 9 ноября обратились сразу 14 учащихся.

По предварительной информации, подростки пострадали от бактерицидной лампы в одной из аудиторий. Прибор оказался включенным в учебное время.

Сейчас по факту случившегося организована проверка. К ней привлекли специалистов регионального Управления Роспотребнадзора.