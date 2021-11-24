В Кирове самовольно построенный шинный центр на Луганской снесут за счет городского бюджета

Постройку признали самовольной еще в 2019 году. Фото: admkirov.ru

В Кирове шинный центр на Луганской, построенный незаконно, снесут за счет городского бюджета. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.

Строение №2/2 на Луганской признали самовольным еще осенью 2019 года. Тогда собственнику неоднократно предоставляли отсрочку, чтобы тот самостоятельно разобрался с возникшей проблемой, однако он и не думал сносить здание. На место выезжали сотрудники теруправления и судебные приставы. Шинный центр обнаружили стоящим на прежнем месте, принимающим клиентов.

Мэрия направила в суд иск с требованием предоставить право на снос постройки. В постановлении указано: «Территориальному управлению по Октябрьскому району за счет выделяемых бюджетных ассигнований осуществить снос самовольной постройки – нежилого здания площадью 328,2 кв. метра, местоположение: Киров, Луганская, 2/2». Ранее сообщалось, что с собственника здания спишут все убытки, если его ликвидацией займется горадминистрация.