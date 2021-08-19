В Кирове хотят снести самовольно построенный шинный центр на Луганской

На данный момент здание продолжает функционировать, однако вскоре его отключат от коммуникаций. Фото: admkirov.ru

В Кирове может пойти под снос еще одно нелегально построенное здание. Речь идет о шинном центре на улице Луганской.

Как пояснили в горадминистрации, Октябрьский суд признал помещение №2/2 самовольной постройкой. Решение вступило в силу еще в октябре 2019 года. С тех пор собственнику неоднократно предоставляли отсрочку, однако все сроки уже давно истекли. Сотрудники теруправления и приставы, выезжавшие на место, обнаружили, что здание все еще остается на прежнем месте и принимает клиентов. Работают шиномонтаж и магазин, часть помещений сдаются в аренду.

Меж тем у мэрии лопнуло терпение, и в суд направился еще один иск - с требованием предоставления права на снос постройки. Собственник добровольно сносить свое детище не намерен и уклоняется от этой обязанности. Если же это сделает горадминистрация, все убытки спишут с хозяина здания. Добавим, что в ближайшее время в шинном центре пропадут вода и электричество - документы уже направили в нужные организации.