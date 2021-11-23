Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 12:48

В Кирове имущество АО «КЧУС» распродадут на аукционе

Общая сумма лотов составила порядка 55 миллионов рублей
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Торги пройдут 29 декабря.

Торги пройдут 29 декабря.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове имущество АО «КЧУС» выставили на торги. Объявление о продаже появилось на портале Единого федерального реестра сведений о юрлицах и предпринимателях.

Все имущество разделили на восемь лотов. Это две квартиры и доля третьей, нежилое помещение, право аренды земельного участка и другое. Полный список можно посмотреть тут. Общая стоимость составила порядка 55 миллионов рублей.

Сейчас идет прием заявок на аукцион, их будут собирать с 22 ноября по 24 декабря 2021 года. Сами торги состоятся 29 декабря в 9 часов утра.

Напомним, что в сентябре текущего года областной Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам «КЧУС». Сумма долга составила более миллиона рублей. Сама компания сейчас находится в процессе банкротства.