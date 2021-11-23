В Кирове имущество АО «КЧУС» распродадут на аукционе

Торги пройдут 29 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове имущество АО «КЧУС» выставили на торги. Объявление о продаже появилось на портале Единого федерального реестра сведений о юрлицах и предпринимателях.

Все имущество разделили на восемь лотов. Это две квартиры и доля третьей, нежилое помещение, право аренды земельного участка и другое. Полный список можно посмотреть тут. Общая стоимость составила порядка 55 миллионов рублей.

Сейчас идет прием заявок на аукцион, их будут собирать с 22 ноября по 24 декабря 2021 года. Сами торги состоятся 29 декабря в 9 часов утра.

Напомним, что в сентябре текущего года областной Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам «КЧУС». Сумма долга составила более миллиона рублей. Сама компания сейчас находится в процессе банкротства.