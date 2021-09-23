По факту невыплаты заработной платы сотрудникам АО «КЧУС» возбуждено уголовное дело

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Фото: Виктор Карпов

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту не полной выплаты заработной платы работникам АО «КЧУС». Оплата не производилась с апреля 2019 года по август 2020 года, а общая сумма задолженности перед двумя работниками составила не менее 1,2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствие предполагает, что конкурсный управляющий АО «КЧУС» из корыстной и иной личной заинтересованности не производил выплату заработной платы в установленный законом срок.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается