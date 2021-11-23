Сотрудники СК начали проверку по факту смертельного пожара в Оричевском районе

Следователи СК выехали на место трагедии для проведения необходимых действий. Фото: kirov.sledcom.ru

Следователями СК Кировской области проводится проверка по факту пожара в Оричевском районе, в котором погибла 82-летняя женщина. По ее завершению будет принято окончательное решение. Об этом рассказали в ведомстве.

По версии сотрудников регионального Следкома, возгорание жилого частного дома в деревне Шевнины произошел 22 ноября в 03 часа ночи. На месте происшествия было обнаружено тело пожилой женщины, предположительно хозяйки. В настоящее время устанавливаются все возможные причины пожара. Расследование продолжается.

Напомним, что совсем недавно, в субботу, 20 ноября, похожая трагедия произошла в селе Лопьял Уржумского района. В результате неисправности трубы печного отопления заживо сгорел 51-летний мужчина.