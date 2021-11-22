В Уржумском районе по факту пожара, в котором погиб 51-летний мужчина, проводится проверка

Причиной возгорания могла стать неисправность трубы печного отопления. Фото: kirov.sledcom.ru

По факту смертельного пожара в Уржумском районе сотрудниками СК началась доследственная проверка. По ее результатам будет принято окончательное решение. Об этом рассказали в областном Следкоме.

По версии представителей ведомства, пожар произошел в селе Лопьял 20 ноября в 5 часов утра в одном из частных домов, расположенных на улице Котельничской. В результате возгорания погиб 51-летний мужчина. По предварительным данным, причиной воспламенения могла послужить неисправность трубы печного отопления.

В настоящее время сотрудники регионального следственного комитета выясняют все причины и обстоятельства трагедии. Жителей области просят уделять больше внимания пожарной безопасности.