В Кирове на две недели перекрыли участок улицы Горбачева

Дорожные работы пройдут в течение двух недель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекрыли улицу Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение транспортных средств по участку дороги от улицы Ленина до улицы Казанской прекратили по 7 декабря 2021 года. Причиной стало подключение многоквартирного дома к коммуникациям. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Кирове также перекрыт участок улицы Рудницкого, в районе дома №32. На этом отрезке проводятся такие же работы. Однако в данном случае проезд откроют только в конце года - 30 декабря.