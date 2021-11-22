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Общество22 ноября 2021 15:06

В Кирове на две недели перекрыли участок улицы Горбачева

Движение транспортных средств на нем полностью прекращено
Анастасия Калашникова
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Дорожные работы пройдут в течение двух недель.

Дорожные работы пройдут в течение двух недель.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекрыли улицу Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение транспортных средств по участку дороги от улицы Ленина до улицы Казанской прекратили по 7 декабря 2021 года. Причиной стало подключение многоквартирного дома к коммуникациям. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении своего маршрута и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Кирове также перекрыт участок улицы Рудницкого, в районе дома №32. На этом отрезке проводятся такие же работы. Однако в данном случае проезд откроют только в конце года - 30 декабря.