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Общество17 ноября 2021 12:32

В Кирове до конца года частично перекрыли движение по улице Рудницкого

Вынужденная мера связана с подключение к коммуникациям жилого дома
Алексей Романов
Алексей Романов
Движение будет перекрыто до 30 декабря. Фото: admkirov.ru

Движение будет перекрыто до 30 декабря. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Рудницкого в районе дома № 32 временно прекращено автомобильное движение. Причиной послужило подключение к инженерным коммуникациям многоквартирного здания. Об этом проинформировали в администрации города.

По словам властей, работы будут продолжаться до 30 декабря. В связи с этим водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в последнее время автомобилисты областного центра стали жаловаться на постоянные пробки на оживленных улицах города. Всему виной стала перенастройка нескольких светофоров.

По последним данным, количество жалоб сократилось. Оптимальные циклы работы в зависимости от времени суток настроены сейчас на большинстве перекрестков.