Количество жалоб на работу обновленных светофоров снизилось

17 ноября специалисты администрации и сотрудники ГИБДД оценили ситуацию на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева. Фото: admkirov.ru

После перенастройки работы светофоров на нескольких оживленных перекрестках Кирова, на их работу появились нарекания. Автомобилисты отмечали увеличение пробок на ряде улиц с интенсивным движением.

В среду, 17 ноября, на один из таких участков выехали специалисты администрации и сотрудники ГИБДД. Они оценили ситуацию на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева.

Отметим, что продолжительность работы зеленого сигнала на этом участке меняется в зависимости от времени суток. Так, до 10 утра длительность его фазы увеличена в сторону города, после десяти - в сторону Нововятска. После анализа ситуации сегодня специалисты решили менять цикл в 9.00. Как раз к этому времени поток машин из города становится интенсивнее, а из Нововятска, напротив, уменьшается.

- Сейчас данные светофоры можно настраивать дистанционно, - пояснил начальник отдела транспорта Артем Драчков. - По данным мониторинга, которые предоставляет ГИБДД, мы проводим корректировку. Количество жалоб за последнюю неделю снизилось в несколько раз.

Оптимальные циклы работы в зависимости от времени суток настроены сейчас и на перекрестке Щорса - Производственной. Такие работы проводят для ликвидации аварийных участков и уменьшения последствий автомобильных заторов. Например, для увеличения пропускной способности улицы Ленина в следующем году планируется расширить проезжую часть в районе пересечения с улицей Современной. Об этом сообщили в отделе транспорта горадминистрации.